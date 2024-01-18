Слідчі розшукують потерпілих від масштабної шахрайської схеми, замаскованої під криптоінвестиційний проєкт

Під виглядом міжнародного інвестиційного фонду «S-Group» шахраї пропонували потерпілим пасивний дохід шляхом інвестицій в криптовалюту. Для користування своїми послугами створили власний фінансовий криптогаманець, на якій потерпілі переказувати кошти. Вони ошукали вкладників на десятки мільйонів гривень.

Правоохоронці з’ясували: щоб приховати подальший рух активів, шахраї використовували фіктивні токени, відсутні в списку офіційних міжнародних платформ постачальників криптографічних даних через неможливість проходження компанією «S-Group» аудит. Саме їх обіцяли вкладникам як прибуток від інвестування в проєкти, торги на міжнародному валютному ринку «Forex» або інші операції з фінансовими активами. Крім того, аферисти гарантували своїм клієнтам значні «бонуси» у разі залучення до проєкту нових учасників.

За даними слідства, до організації фінансової «піраміди» причетні громадяни України, проте географія діяльності шахраїв розповсюджувалась також на території російської федерації, тимчасово окупованого Криму, а також країн Євросоюзу. Шахраї ввели в оману десятки тисяч осіб з цих країн, серед яких є в тому числі громадяни України.

Наразі розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності триває.

Національна поліція України просить громадян, які стали жертвами цієї шахрайської схеми, повідомляти про це за номером мобільного телефону (095) 695 53 19 або 102.

Департамент комунікації Національної поліції України

(За матеріалами Головного слідчого управління НПУ)