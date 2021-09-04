Слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо псевдомінера квартири у Подільському районі

Про мінування власного житла порушник повідомив лікарям, які і викликали поліцію. До такого вчинку чоловік вдався після сварки з дружиною та будучи напідпитку. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

Подія відбулась у червні цього року. Тоді на спецлінію 103 зателефонував невідомий, який розповів про мінування власної квартири на вулиці Івана Виговського.

Медичні працівники надали інформацію правоохоронцям і за вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки.

Поліцейські ретельно перевірили будівлю та «заміновану» оселю, проте будь-яких небезпечних речовин не виявили. Порушника встановили на місці в стані алкогольного сп’яніння. Чоловік пояснив, що вдався до такого вчинку через сварку з дружиною.

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили 33-річному киянину про підозру за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до Подільського районного суду. До вироку суду фігурант перебуватиме під нічним домашнім арештом. Йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Відділ комунікації поліції Києва

Анна Страшок