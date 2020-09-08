Слідчі столичного метро скерували до суду обвинувачення відносно хлопця, затриманого з канабісом

Парубок через один з месенджерів придбав 40 пакетиків з наркотичною речовиною з метою збуту. За це йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відпрацьовуючи одну із станцій столичної підземки, працівники поліції метрополітену зупинили підозрілого хлопця для перевірки документів та виявили речовини, схожі на наркотичні.

Як розповів начальник слідчого відділу управління поліції в метрополітені Олексій Журавель, на місце негайно прибула слідчо-оперативна група задля документування події:

«На станції метро «Дружби народів» хлопець помітив поліцейських та почав підозріло себе поводити. Правоохоронці зупинили його для перевірки, а згодом, у присутності понятих, вилучили в нього сорок поліетиленових зіп-пакетів з речовиною, схожою на наркотик та відправили на експертизу. Затриманим виявився раніше не судимий киянин 2000 року народження. Він пояснив поліцейським, що вилучений у нього канабіс придбав через один з месенджерів за п’ять тисяч гривень».

Згідно висновку експерта надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом управління поліції в метрополітені відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування завершено, матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду по суті. Зловмиснику загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва