Слідчі столичної поліції оголосили підозру молодику, який під погрозою ножа заволодів мотоциклом

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід – перебування під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До чергової частини Подільського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кирилівський невідомий під погрозою ножа забрав його мотоцикл. На місце події вирушила слідчо-оперативна група та наряди патрульної поліції.

Правоохоронці встановили, що незнайомець напідпитку спочатку вимагав ключі від транспортного засобу, а потім почав погрожувати ножем. Коли власник віддав ключі, зловмисник схопив мотоцикл та поїхав у невідомому напрямку.

За орієнтуванням працівники патрульної поліції затримали правопорушника. Ним виявився 33-річний уродженець Запорізької області.

Слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом із погрозою застосування насильства) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Відділ комунікації поліції Києва