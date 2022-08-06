Слідчі управління поліції в метрополітені повідомили посадовцю про підозру в незаконному нарахуванні премій та виплат

Фігурант здійснював неправомірні дії, перебуваючи у змові з іншими посадовими особами. Вартість незаконно нарахованих винагород склала понад 180 000 гривень. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідчими управління поліції в метрополітені було встановлено, що колишній керівник комунального підприємства спільно із іншими службовими особами, перебуваючи у змові, незаконно отримував премії та доплати у великому розмірі. Ця інформація була отримана зі аудиторською звіту.

Для встановлення збитків правоохоронцями було призначено судово-економічну експертизу, яка встановила, що посадовець отримував такі винагороди за нібито інтенсивність праці та виконання важливої роботи. Розмір цих премій склав понад 180 000 гривень.

Слідчими слідчим відділом управління поліції в метрополітені за погодженням із прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва, колишньому керівнику комунального підприємства повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва