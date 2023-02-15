Слідчі встановлюють свідків смертельної ДТП в Лозівському районі

Внаслідок аварії загинув 36-річний водій мопеда.

Подія сталась 27 вересня близько 19:00 в селі Яковлівка. До поліції зателефонував чоловік, який проїжджав повз. Він повідомив, що на дорозі лежить чоловік без ознак життя, а поруч знаходиться мопед.

Працівники поліції виїхали на місце події та провели огляд. Встановлено, що по вулиці Миру сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мопеда «DELTA» під керуванням 36-річного місцевого мешканця та невстановленого транспортного засобу. Інший учасник аварії зник.

З місця ДТП правоохоронці вилучили фрагменти невідомого автомобіля: металеву рамку та сітку від рамки номеру авто.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація за вказаним фактом просимо звертатись за телефоном 099-929-80-62 або до Лозівського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, буд.7, до капітана поліції Коляди Олега Юрійовича.

Відділ комунікації поліції Харківської області