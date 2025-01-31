Слідчі зʼясовують обставини смертельної ДТП у Луцькому районі (фото)

Внаслідок аварії загинув 34-річний чоловік, ще троє людей травмовані.

ДТП трапилася учора, близько 21 години, у селі Скобелка Луцького району. 34-річний водій Audi, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному автомобілю Skoda та зіткнувся з ним. Внаслідок – водій Audi помер на місці події, 36-річна пасажирка цього ж автомобіля отримала травми, нині вона у лікарні. За кермом автомобіля Skoda перебував 26-річний житель села Марʼянівка, він та 25-річний пасажир також травмовані, їх госпіталізували.

На місці працювали слідчі ГУНП у Волинській області. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває розслідування.

Сектор комунікації поліції Волинської області