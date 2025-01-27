Слідчі зібрали докази причетності ОЗГ до привласнення ще одного об’єкта нерухомості 81-річного пенсіонера

Нагадаємо, група «чорних рієлторів» підшукували осіб з числа найбільш вразливих верств населення, які мають у власності нерухоме майно. Отримували документи на право розпорядження та відчужували його, а кошти від продажу ділили між собою.

За словами заступника начальника слідчого управління Євгена Кронівця, троє жителів Вінницької області віком від 32, 35 та 36 років діючи у складі організованої групи підшукали особу похилого віку, який зловживає спиртними напоями та має у власності земельні ділянки на території Вінницької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група усвідомлюючи, що потерпілий добровільно не надасть їм право на розпорядження його нерухомим майном, запропонували останньому придбати у нього автомобіль, шляхом оформлення відповідної довіреності. Пенсіонер не будучи обізнаним про незаконні наміри шахраїв, перебуваючи в уразливому стані погодився на пропозицію.

Шляхом обману правопорушники набули право на розпорядження майном потерпілого. Без відома останнього, фігуранти здійснили продаж земельної ділянки вартістю понад 250 тисяч гривень. Грошові кошти, отримані від правочину, привласнили та розподілили між учасниками групи.

Задокументували злочинну діяльність діяльність групи слідчі слідчого управління за оперативного супроводу Вінницького управління ДВБ та кіберполіції Національної поліції України.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури слідчі слідчого управління повідомили організатору про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України (придбання права на чуже майно шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, організованою групою). Спільникам повідомлено про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.

Суд обрав учасникам організованої групи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області