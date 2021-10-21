Слідчий СБУ відбувся «службовим обмеженням» за зниклі прикраси вартістю майже ₴9 млн.

Галицький районний суд міста Львова оголосив вирок слідчому в особливо важливих справах СБУ України у Львівській області Віталію Михаліцькому. Його обвинувачували в тому, що він віддав порушникові митних правил 24 кг арештованих срібних та золотих ювелірних прикрас вартістю 8,65 млн грн, які мали конфіскувати. Суд призначив йому 2 роки позбавленні волі, але замінив його «службовим обмеженням».

Джерело: вирок суду від 4 жовтня 2021 року.

Службове обмеження застосовується до засуджених військовослужбовців, лише на строк від шести місяців до двох років. Цей вид покарання схожий на виправні роботи, і його можна призначати у певних випадках. Наприклад, при зміні до іншого, більш м’якого виду покарання.

Михаліцький є військовослужбовцем, і спочатку йому інкримінували ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронних органів – 7-10 років позбавлення волі), але в результаті змінили статтю на ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість – 2-5 років позбавлення волі).

Така зміна відбулась, бо суддя Христина Мисько вирішила, що обвинувачення умисел підсудного не довело і в нього «відсутні ознаки явного перевищення службових повноважень».

Але і після зміни статті суддя вирішила не ув’язнювати Михаліцького, а замінила йому два роки ув’язнення на два роки службового обмеження. Такий вид покарання передбачає, що його не зможуть підвищувати, цей час не зарахують до вислуги років, а із його грошового забезпечення відраховуватимуть 10% в бюджет.

Втрачені прикраси

Як раніше писали «Наші гроші. Львів», у 2018 році під час додаткового огляду працівниками СБУ багажу пасажира рейсу «Стамбул-Львів» Степана Кулика виявили 24 кг ювелірних прикрас. Той перевозив їх через смугу руху спрощеного контролю «зелений коридор» ніби для участі у виставці.

Вилучені прикраси арештували та довірили здійснювати розслідування трьом слідчим, серед яких і був підсудний Михаліцький. Він написав клопотання до суду, аби той дозволив провести експертизу ювелірних виробів. На той момент прикраси вже знаходилися на експертизі у справі про порушення митних правил.

Відтак, прикраси таки переправили до СБУ, але потім відправили їх не на експертизу, а на так зване відповідальне зберігання того ж порушника митних правил Степана Кулика. В подальшому Кулика засудили до одного року умовно, бо він віддав прикраси власникам, які є громадянами Туреччини. Їхні імена так і не встановили.

Кримінальне провадження щодо дій працівників митниці, які пропустили Кулика із прикрасами, слідчий Віталій Михаліцький закрив 30 січня 2019 року «за відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення». Цю постанову про закриття кримінального провадження скасували як передчасно винесену 12 лютого 2019 року. А вже 7 березня 2019 року кримінальне провадження знову закрили.

Про засудженого

Згідно із електронними деклараціями Віталія Михаліцького, у 2018-2020 роках він хотів потрапити на роботу в ДБР. Його зарплата в СБУ за 2019 рік становила 228 тис. грн, дохід дружини-підприємиці Аліни – понад 984 тис. грн. В 2019 році він придбав автомобіль Renault Megane 2011 року випуску за 195 тис. грн.

Матеріал підготовлено за підтримки Інтерньюс Нетворк в рамках проєкту «Виробництво та популяризація журналістських розслідувань у Західній Україні». Матеріал відображає позицію редакції і не обов’язково відображає позицію Інтерньюс Нетворк.

«Наші гроші»