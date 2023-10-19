Слідчий та прокурор переклали відповідальність за напад на поліцейських на смертельно хворого чоловіка

ДБР повідомило про підозру слідчому правоохоронного органу та запорізькому прокурору, які сфальсифікували матеріали справи

Працівники ДБР повідомили про підозру слідчому правоохоронного органу та прокурору Запорізької місцевої прокуратури. Вони протиправно змінили особу ключового фігуранта кримінального провадження та свідомо переклали відповідальність за організацію хуліганського нападу на поліцейських на смертельно хворого чоловіка.

Встановлено, що кілька років тому на одному із постів Запоріжжя група молодиків із хуліганських мотивів відкрила стрільбу у бік поліцейського патруля. Хуліганів затримали. Було розпочато кримінальне провадження за ознаками злочинів кількох статей Кримінального Кодексу.

Курував розслідування щодо організатора нападу старший прокурор групи прокурорів Запорізької міської прокуратури. Проте під час його перебування у відпустці справу «забрав» фігурант – інший прокурор, який виконував його обов’язки.

За змовою зі слідчим одного з правоохоронних органів вони змінили раніше повідомлену винуватцю підозру на завідомо невинну особу. Чоловік на момент вчинення правопорушення перебував при смерті у лікарні.

Оборудку спільники «оформили» у суді за один день. Завдяки їхнім протиправним діям винуватець хуліганського нападу на поліцейських уникнув відповідальності, оскільки людина, на яку зловмисники поклали відповідальність, невдовзі померла у лікарні.

Після скасування незаконного рішення в апеляційній інстанції, обвинувальний акт судом повернений прокурору, а справжньому винуватцю знов повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Прокурору та слідчому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 372 КК України.

Триває досудове слідство.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.