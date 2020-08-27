Слобожанські митники викрили чергову схему незаконного ввезення транспортних засобів

Громадяни-нерезиденти намагалися ввезти транспортні засоби на митну територію України за підробленими документами.

В Слобожанській митниці протидія порушенням митних правил є одним з пріоритетних напрямків роботи. Але несумлінні громадяни продовжують знаходити шпаринки у митному законодавстві та використовувати різноманітні схеми ухилення від сплати митних платежів.

Так, співробітниками управління забезпечення протидії митним правопорушенням у серпні цього року під час проведення контрольних заходів із перевірки законності ввезення на митну територію України транспортних засобів особистого користування у митному режимі “тимчасове ввезення”, було встановлено 4 факти порушень.

У всіх чотирьох випадках громадяни-нерезиденти надали до митного органу, як підставу для декларування транспортного засобу, нотаріально посвідчене доручення. За результатами направлених Слобожанською митницею запитів, було отримано офіційні листи від нотаріусу іноземної держави, в якому зазначено, що доручення ним не готувались, а підписи та відтиски печаток не є справжніми і йому не належать.

За даними фактами митниками складено протоколи про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст.483 МК України. Умовна сума збитків, нанесених державі, склала півмільйона гривень. Матеріали будуть направлені до правоохоронних органів.

Протидія митним правопорушенням триває.

customs.gov.ua