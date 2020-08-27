Слобожанські митники викрили чергову схему незаконного ввезення транспортних засобів

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Громадяни-нерезиденти намагалися ввезти транспортні засоби на митну територію України за підробленими документами.

В Слобожанській митниці протидія порушенням митних правил є одним з пріоритетних напрямків роботи. Але несумлінні громадяни продовжують знаходити шпаринки у митному законодавстві та  використовувати різноманітні схеми ухилення від  сплати митних платежів.

Так, співробітниками управління забезпечення протидії митним правопорушенням у серпні цього року під час проведення контрольних заходів із перевірки законності  ввезення на митну територію України транспортних засобів особистого користування у митному режимі “тимчасове ввезення”, було встановлено 4 факти порушень.

У всіх чотирьох випадках громадяни-нерезиденти  надали до митного органу, як підставу для декларування транспортного засобу,  нотаріально посвідчене доручення. За результатами направлених Слобожанською митницею запитів, було отримано офіційні листи від нотаріусу іноземної держави, в якому  зазначено, що доручення  ним не готувались, а підписи та відтиски печаток не є справжніми і йому не належать.

За даними фактами  митниками складено протоколи про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст.483 МК України. Умовна сума збитків, нанесених державі, склала півмільйона гривень. Матеріали будуть направлені до правоохоронних органів.

Протидія митним правопорушенням триває.

customs.gov.ua

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