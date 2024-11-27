Служба безпеки ПАТ «Укрнафти» виявила факт незаконного втручання в трубопровід компанії на Полтавщині
Врізка знаходилася у лісосмузі поблизу польової дороги на відстані близько 1 км від села Круглик Миргородського району.
У шлейф однієї з газових свердловин були незаконно вварені кульковий кран і металевий патрубок у інгібіторну трубу. Сліди активного відбору відсутні, оскільки свердловина перебуває на капітальному ремонті й не працює близько місяця.
Незаконна врізка ліквідована. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, яка зафіксувала факт втручання та розпочала розслідування. Наразі проводяться заходи для розрахунку збитків та встановлення осіб, причетних до злочину.
ПАТ «Укрнафта» продовжує захищати інфраструктуру і ресурси компанії та співпрацює з правоохоронними органами для запобігання подібним інцидентам.Tweet