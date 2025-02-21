Служба у тилу або непридатність за $1600 доларів з особи – викрито в.о. голови РВА на Хмельниччині

За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру виконувачу обов’язків голови районної військової адміністрації за фактом вимагання і одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, перший заступник голови, який на той час виконував обов’язки керівника РВА та був членом комісії при об’єднаному міському ТЦК та СП, налагодив корупційну схему на ухиленні від військової служби.

Разом зі спільниками він «вирішував питання» визнання працівників підприємств, яким не продовжили бронювання, обмежено придатними через стан здоров’я або придатними до служби у тилових підрозділах чи навчальних центрах. Такі послуги підозрюваний оцінив у 1600 доларів США з одного військовозобов’язаного.

Під час отримання обумовленої суми підозрюваного затримали правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому обрано запобіжний захід.

Триває встановлення всього кола причетних до злочину осіб, зокрема, серед посадовців військово-лікарської комісії.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькі області ДСР Нацполіції України та Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону