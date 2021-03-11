Службова недбалість державного реєстратора завдала збитків більш ніж на ₴3,5 мільйона

Фігурантці справи загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Працівники Головного слідчого управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо державного реєстратора однієї із районних державних адміністрацій Донецької області. Службова недбалість 31-річної фігурантки спричинила тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що державний реєстратор внесла відомості до державного реєстру про зміну права власності об’єкта нерухомості на підставі підроблених документів. Перереєстрація власності господарського приміщення фігурантка оформила без відома законних власників. Таким чином потерпілим було завдано збитків на понад 3,5 мільйона гривень.

Поліцейські провели заходи щодо відшкодування потерпілим збитків у повному обсязі.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт направлено до суду. Фігурантці інкримінують вчинення злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. За службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки, їй загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління)