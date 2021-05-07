Службова недбалість і закатована дитина: суд виніс вирок інспекторці ювенальної превенції

За підтримання публічного обвинувачення обласною прокуратурою Жовтневий районний суд м. Харкова визнав винною старшу інспекторку з ювенальної превенції сектору превенції патрульної поліції Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області у службовій недбалості, що спричинила смерть трирічної дитини (ч. 2 ст. 367 КК України) та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з правоохоронною діяльністю строком на 1 рік, зі звільненням від відбування призначеного основного покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік.

За даними слідства, 12 вересня 2017 року Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді направлено повідомлення до Новобаварського відділу поліції про загрозу життю трирічної дитини. Чоловік за мовчазної згоди своєї дружини систематично бив власного малолітнього сина.

Інспекторка ювенальної превенції, отримавши повідомлення про жорстоке поводження з дитиною, не розглянула своєчасно вказане повідомлення, не вжила заходів для вилучення хлопчика із родини та припинення насильства стосовно нього.

26 вересня 2017 року після чергових побоїв з боку батька, завдяки сусідці, яка викликала «швидку», хлопчика доставлено до Харківської міської клінічної лікарні з невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мєщанінова. Наступного дня, не приходячи до свідомості, дитина померла.

Під час судового розгляду обвинувачена провину не визнавала.

Прокуратура клопотала про покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років з позбавленням права протягом трьох років обіймати посади, пов’язані з правоохоронною діяльністю, зі штрафом сімсот п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі звільненням від відбування призначеного основного покарання з випробуванням з іспитовим строком три роки.

Після вивчення повного тексту вироку, обтяжуючих та пом’якшуючих обставин, вказаних у вироку, прокурором буде вирішено питання щодо його апеляційного оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури