Службова недбалість майже на ₴420 тис. – на Луганщині повідомлено про підозру поліцейському

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури колишньому начальнику одного із відділів управління логістики та

матеріально-технічного забезпечення ГУ Нацполіції в Луганській області, повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства встановлено, що у 2016 році Головним управлінням МВС України у Луганській області придбано будівельні матеріали, меблі, господарський інвентар та засобів гігієни для дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Джура» Національної поліції України, та передано у підзвіт підозрюваному як матеріально-відповідальній особі.

Посадовець, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, не забезпечив збереження вказаного майна, не здійснив контроль за їх фактичною наявністю, внаслідок чого проведеною інвентаризацією встановлено нестачу зазначених товарно-матеріальних цінностей.

Внаслідок службової недбалості поліцейського державі завдано збитків у сумі майже 420 тис. гривень.

На даний час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, та оперативний супровід – Луганським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури