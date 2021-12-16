Службова недбалість на ₴700 тис. під час закупівлі деталей для апаратів ШВЛ – підозрюється посадовець криворізької лікарні

За процесуального керівництва Криворізької північної окружної прокуратури повідомлено про підозру посадовцю комунального підприємства міськради «Криворізька міська лікарня № 16» у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, посадовець не перевірив і підписав офіційні документи з неправдивими даними про обсяг ремонтних робіт та вартість комплектуючих для апаратів ШВЛ, внаслідок чого підрядник зайво отримав понад 700 тис грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування здійснюється відділенням поліції №3 Криворізького райуправління поліції Головного управління Нацполіції в Дніпропетровські області.

Окрім того, триває судовий розгляд кримінального провадження відносно директора товариства-підрядника, яке виконувало роботи, за привласнення бюджетних коштів, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України).

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури