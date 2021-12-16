Службова недбалість на ₴700 тис. під час закупівлі деталей для апаратів ШВЛ – підозрюється посадовець криворізької лікарні

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За процесуального керівництва Криворізької північної окружної прокуратури повідомлено про підозру посадовцю комунального підприємства міськради «Криворізька міська лікарня № 16» у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, посадовець не перевірив і підписав офіційні документи з неправдивими даними про обсяг ремонтних робіт та вартість комплектуючих для апаратів ШВЛ, внаслідок чого підрядник зайво отримав понад 700 тис грн бюджетних коштів.

Службова недбалість на 700 тис грн під час закупівлі деталей для апаратів ШВЛ – підозрюється посадовець криворізької лікарні

Досудове розслідування здійснюється відділенням поліції №3 Криворізького райуправління поліції Головного управління Нацполіції в Дніпропетровські області.

Окрім того, триває судовий розгляд кримінального провадження відносно директора товариства-підрядника, яке виконувало роботи, за привласнення бюджетних коштів, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України).

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури

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