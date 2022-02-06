Службова недбалість на ₴700 тис. під час закупівлі деталей для апаратів ШВЛ – судитимуть посадовця криворізької лікарні
Криворізькою північною окружною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно посадовця комунального некомерційного підприємства «Криворізька міська лікарня № 16» Криворізької міської ради за службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).
За даними слідства, посадовець не перевірив та підписав офіційні документи з неправдивими даними про обсяг ремонтних робіт та вартість комплектуючих для апаратів ШВЛ, внаслідок чого підрядник зайво отримав понад 700 тис грн бюджетних коштів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось відділенням поліції №3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровські області.
Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратуриTweet