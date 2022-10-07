Службова недбалість посадовця призвела до збитків майже на півмільйона гривень

Новгород-Сіверською окружною прокуратурою за оперативного супроводження УСР в Чернігівській області ДСР НП України направлено до суду обвинувальний акт стосовно службової особи одного з органів виконавчої влади Чернігівської області, яким допущено неналежне виконання посадових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що обвинувачений, не перевіривши обсяг та якість проведених робіт з реконструкції протиерозійної споруди у місті Новгород-Сіверський, підписав акти про їх приймання. У подальшому зазначені документи стали підставою для оплати робіт, які фактично не проводилися.

Вказані дії посадової особи призвели до заподіяння матеріальної шкоди державі на загальну суму майже 400 тис. грн.

За вчинені дії обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури