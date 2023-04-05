Службова недбалість посадовиці Нововолинської міськради завдала шкоди на суму понад ₴380 тисяч

Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення головним бухгалтером централізованої бухгалтерії управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч.2 ст.367 КК України).

За даними слідства, посадовиця наприкінці 2020 року під час проведення розрахункових операцій із комунальним підприємством безпідставно підписала платіжні доручення на оплату послуг за завищеними тарифами.

Це призвело до зайвої сплати бюджетних коштів постачальнику на суму понад 380 тисяч гривень.

Досудове розслідування – Володимирський РВП ГУНП в області.

Пресслужба обласної прокуратури