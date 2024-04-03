Службова недбалість зі збитками майже ₴645 тис. на закупівлі ліків – на Київщині судитимуть службовця лікарні

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно провідного економіста однієї з лікарень Київщини за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачена організувала та провела закупівлю фармацевтичної продукції для потреб лікарні. Ці препарати мали використовувати для лікування важкохворих пацієнтів.

Перед проведенням публічних закупівель жінка не дослідила кон’юнктуру ринку, внаслідок чого препарати придбали за цінами вище ринкових.

Через її службову недбалість комунальний заклад охорони здоров’я зайво сплатив постачальнику понад 645 тис. грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування здійснювалось детективами Теруправління БЕБ у Київській області за оперативного супроводу ГУ СБ України в м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура