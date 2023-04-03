Службова недбалість зі збитками майже на пів мільйона гривень – на Сумщині судитимуть головного держінспектора митного поста

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно головного державного інспектора митного поста «Центральний» Сумської митниці Державної фіскальної служби, неналежне виконання службових обов’язків якого спричинило збитки державі в розмірі майже пів мільйона гривень (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, обвинувачений при митному оформленні фактично не проводив митний огляд товарів та, відповідно, не встановив, що на митну територію України ввезено інші товари, ніж зазначені у митних деклараціях. Злочинні дії державного інспектора призвели до недоотримання митних платежів на суму 484 443,98 грн.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювались слідчими четвертого слідчого відділу та співробітниками четвертого оперативного відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура