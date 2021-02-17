Службові особи «Укрзалізниці» розтратили понад ₴4,5 мільйона держаних коштів

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.5 статті 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України. Мільйонні розтрати державних коштів під час перевірки викрили працівники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України.

Як з’ясували правоохоронці, службові особи одного з структурних підрозділів Південно-Західної АТ «Укрзалізниця» за відпрацьованою схемою розкрадали державні кошти, які виділялися на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі.

«Аби привласнити кошти вони оформили низку договорів на виконання підрядних робіт. Фактично ремонт зробили власними силами, а кошти перерахували іншим комерційним структурам за начебто виконані роботи. Сума завданих збитків складає понад 4,5 мільйона гривень», — повідомив начальник Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції Євгеній Макаров.

Правоохоронці провели 7 обшуків на території міста Києва, Київської та Чернігівської областей. За місцем роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили бухгалтерію і документи, що свідчать про злочинну діяльність, а також комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші речові докази.

Наразі досудове розслідування у справі триває. За фактом розтрати майна в особливо великих розмірах посадовцям загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Управління комунікації Національної поліції України