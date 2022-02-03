Службові підроблення та недбалість на ₴24 млн. – на Полтавщині судитимуть колишнього сільського голову

Решетилівською окружною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови одного із сіл Полтавщини, за використання завідомо підроблених документів, закінчений замах на зловживання службовим становищем, службові підроблення та недбалість, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 та 2020 роках посадовець підробив рішення двох сесій сільради про передачу йому й дружині 2 земельних ділянок загальною площею 4 га вартістю понад 840 тис грн. У подальшому чоловік звернувся до двох реєстраторів із заявами про держреєстрацію права власності на земельні ділянки, подавши підроблені рішення сесій.

У 2020 році експосадовець також без рішення сесії, діючи від імені сільської ради, уклав із київським товариством угоду про співпрацю. За її умовами орган місцевого самоврядування зобов’язувався безоплатно передати товариству глину та не чинити перешкод по її забору і транспортуванню, тобто обвинувачений самостійно розпорядився корисними копалинами місцевого значення. Унаслідок видобутку товариством понад 33 тис куб природних ресурсів на земельній ділянці комунальної власності громаді завдано більше 24 млн грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося відділом поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Полтавської обласної прокуратури