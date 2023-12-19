Службовців Чернівецької митниці підозрюють у пропуску контрабанди електронних цигарок на суму понад 40 000 000 гривень

За перевищення службових повноважень підозрюваним може загрожувати до 10-ти років позбавлення волі.

Викрили оборудку, до реалізації якої причетні працівники митниці, оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями. За даними слідства, працівники митного посту без належного митного оформлення та внесення відомостей про вантаж до інформаційної бази пропустили в Україну транспортні засоби.

В результаті чого 168 тисяч електронних цигарок заїхали з Румунії і по дорозі до кордону десь «загубилися». Своїми діями митники сприяли незаконному ввезенню в Україну підакцизної продукції, внаслідок чого було завдано збитків у якості несплати обовʼязкових платежів на суму в 42 мільйони гривень.

На підставі зібраних доказів двом головним державним інспекторам митного посту Чернівецької митниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованому в м. Хмельницький (з дислокацією в м. Чернівці) за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

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Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України