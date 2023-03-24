Службовців викрили у заволодінні понад ₴3 млн. під час будівництва сільських амбулаторій на Житомирщині

24 березня слідчі Слідчого управління ГУНП за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури оголосили підозри у низці кримінальних діянь колишньому директору Департаменту Житомирської облдержадміністрації, керівникові підприємства-підрядника та інженерові з технічного нагляду.

У 2018 році між Департаментом облдержадміністрації та підприємством-підрядником були укладені договори про будівництво амбулаторій з житлом для лікарів у селах Гришківцях та Райгородку. Також для нагляду за якісним та вчасним виконанням робіт угоди про співпрацю були підписані і з уповноваженою за технагляд особою.

Проте під час проміжної перевірки з’ясувалось, що внесені підрядником в офіційні акти відомості про обсяги виконаних робіт значно завищені, як і вартість використаних матеріалів. Відтак це стало підставою для розірвання договору із товариством та відкриттям кримінального провадження.

Як встановили поліцейські за результатами аналізу бухгалтерської документації та призначених і проведених експертних досліджень наявних будівель, підрядник уніс завідомо неправдиву інформацію до офіційних документів, що стало підставою для перерахування бюджетних коштів.

А директор Департаменту та інженер з технічного нагляду проявили службове недбальство, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, та не перевірили достовірність наданої інформації. У результаті з держбюджету було надмірно перераховано понад 3 млн 300 тисяч гривень бюджетних коштів.

Наразі підряднику інкримінуються кримінальні діяння, передбачені ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) КК України, а керівникові Департаменту облдержадміністрації та інженеру з технічного нагляду – ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) КК України.

Відповідно до санкцій статей посадовцям загрожує тривале ув’язнення.

Будівництво амбулаторій завершено іншим товариством і наразі вони функціонують.

Відділ комунікації поліції Житомирської області