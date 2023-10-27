Службовця селищної ради та двох його посередників судитимуть за одержання $24 тис. хабаря від забудовника

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно виконувача обов’язків начальника відділу однієї з селищних рад Київщини за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України) та стосовно завідувачки сектору тієї ж селищної ради й інженера Проектного інституту містобудування за фактом пособництва у її одержанні (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України).

Розслідуванням встановлено, що начальник відділу за пособництва службових осіб одержав 24 тис. доларів США від забудовника за видачу містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУНП в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура