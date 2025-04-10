Службовиця «Київміськсвітло» закупила світильники для вуличного освітлення зі збитком у майже ₴1,4 млн.

Службову недбалість співробітниці комунального підприємства, що призвела до тяжких наслідків, задокументували слідчі поліції Києва спільно з працівниками ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що у 2024 році КП «Київміськсвітло», яке підпорядковане КМДА, оголосило про проведення відкритих торгів щодо здійснення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення на одній з вулиць Дарницького району з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні.

Підозрювана, перебуваючи на посаді начальниці відділу, мала здійснити моніторинг ринкових цін на товар, однак обрала переможцем комерційну фірму, цінова пропозиція якої була значно вище ніж у інших учасників процедури публічних закупівель.

Як наслідок, держпідприємство сплатило за світильники понад 4,8 млн грн, що на 1,4 млн грн дорожче ніж середня ринкова ціна за товар.

Слідчі повідомили правопорушниці про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки. Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва