Службовиця Укрпошти, яка привласнила майже пів мільйона гривень, отримала реальне покарання замість іспитового строку

Вінницьким апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу прокурора та скасовано вирок Вінницького міського суду, яким колишню начальницю одного з відділень поштового зв’язку Вінницької дирекції АТ «Укрпошта» було засуджено за привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України), та звільнено від призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням й іспитовим строком.

Прокурор не погодився з ухваленим вироком суду, наполягаючи на неможливості застосування іспитового строку до особи, що притягується до кримінальної відповідальності за корупційні діяння.

Адже обвинувачена, обіймаючи посаду начальниці відділення пошти, отримувала від листонош населених пунктів Вінницького району готівкові кошти, сплачені громадянами за комунальні послуги, однак надалі, користуючись своїм службовим становищем, не здавала зазначені кошти в касу Вінницької дирекції АТ «Укрпошта», а використовувала для власного збагачення. Загалом керівниці вдалося привласнити майже пів мільйона гривень.

Враховуючи доводи прокурора, суд апеляційної інстанції скасував вирок першої інстанції та ухвалив новий – 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в установах та організаціях усіх форм власності на 3 роки.

Вирок набрав законної сили.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури