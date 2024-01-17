Службовиця завдала майже ₴1,5 млн. збитків на укладенні договору щодо ремонту зруйнованого російським обстрілом ліцею у Люботині

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 59-річної жінки за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, головна бухгалтерка ліцею у м. Люботин, яку призначено уповноваженою особою з питань публічних закупівель, прийняла рішення про проведення процедури відкритих торгів.

Питання стосувалось виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт цього ліцею через руйнування внаслідок російського обстрілу.

До участі у закупівлі були допущені двоє учасників: один з ціновою пропозицією 2 400 000 гривень, інший — 3 830 000 гривень. Головним бухгалтером ліцею було по фіктивних причинах відхилено найбільш економічно вигідну пропозицію та перераховано кошти у сумі 3 830 000 гривень приватному підприємству за виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, головний бухгалтер спричинила збитки державі у сумі майже 1,5 млн гривень.

Обвинувальний акт направлено до Люботинського міського суду Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудове розслідування проводив СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура