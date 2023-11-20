Службовиця завдала збитків майже на ₴1,5 млн. на укладенні договору щодо ремонту зруйнованого російським обстрілом ліцею у Люботині

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 59-річній жінці за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, головна бухгалтерка ліцею у м. Люботин, яку призначено уповноваженою особою з питань публічних закупівель, прийняла рішення про проведення процедури відкритих торгів. Питання стосувалось виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт цього ліцею через руйнування внаслідок російського обстрілу.

До участі у закупівлі були допущені двоє учасників: один з ціновою пропозицією 2 400 000 гривень, інший — 3 830 000 гривень. Головним бухгалтером ліцею було відхилено найбільш економічно вигідну пропозицію та перераховано кошти у сумі 3 830 000 гривень приватному підприємству за виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, головний бухгалтер спричинила збитки державі у сумі майже 1,5 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура