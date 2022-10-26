Служить псевдоголові квазіреспубліки «днр» – за колабораціонізм судитимуть мешканку окупованої Волновахи

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканки м. Волновахи за фактом добровільного зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року обвинувачена добровільно почала співпрацювати з окупантами та обійняла псевдопосаду керівника місцевої громадської приймальні «голови громадського руху днр». До її обов’язків входить організація прийому населення м. Волновахи ватажком фейкової республіки та документальне забезпечення так званої взаємодії окупаційної адміністрації рф з громадськістю.

Оскільки зловмисниця продовжує перебувати на тимчасово окупованій території Донеччини, її судитимуть заочно. Досудове розслідування здійснювалось слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури