Смерть двоих детей в Харькове: во врачебной ошибке подозревают акушера-гинеколога

В Харькове суд продлил сроки досудебного расследования в отношении акушерки, подозреваемой в сознательном нарушении правил, что повлекло смерть двух детей

Харьковские правоохранители расследуют ряд уголовных производств относительно преступной группы, которая по технологии суррогатного материнства наладила бизнес по рождению для иностранцев детей.

Об этом говорится в определении Киевского районного суда Харькова, передает Depo.Харьков.

Суд рассмотрел ходатайство следователя харьковской полиции о продлении сроков досудебного расследования по уголовному производству по ч. 2 ст. 140 УК Украины (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего). Подозреваемая по делу – акушер-гинеколог, репродуктолог медицинского центра «Мини-Экз центр» (Киев).

Согласно материалам дела, 7 марта 2019 года акушер-гинеколог медцентра, «действуя умышленно, ненадлежащим образом выполняя свои профессиональные обязанности врача», неправильно выполнила программу вспомогательных репродуктивных технологий суррогатного материнства, неправильно отобрала суррогатную мать и неправильно провела процедуру перенесения эмбрионов в матку, нарушив регламенты и приказы Минздрава от 9 сентября 2013 года.

В результате этого 4 сентября 2019 года в Перинатальном центре Киева у женщины, которая имела I группу крови (резус фактор – отрицательный) путем кесарева сечения на 28 неделе беременности родились двое детей женского пола с ІІ группой крови (резус – положительный). Состояние обоих новорожденных было крайне тяжелым в течение 5 и 10 суток после кесарева сечения, что было обусловлено гемолитической болезнью новорожденного по АВО конфликту и резус-конфликт в виде водянки обоих плодов. Несмотря на интенсивное лечение, дети скончались. Причиной смерти стала иммунная водянка плода.

Согласно заключению комиссионной судебной медицинской экспертизы, смерть новорожденных наступила в результате несоответствия осуществления в 2019 году программы вспомогательных репродуктивных технологий суррогатного материнства в медицинском центре «Мини Экз Центр».

В материалах производства указано, что к следователю полиции поступил рапорт оперуполномоченного УСБУ в Харьковской области о том, что в Киевской, Запорожской и Харьковской областях действовала группа, члены которой незаконно заключали соглашения о рождении суррогатными матерями детей для иностранцев с последующим незаконным вывозом новорожденных из Украины. Указанное в ходатайстве лицо фигурирует в расследованиях СБУ.

К настоящему времени подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Изучив материалы дела, суд постановил удовлетворить ходатайство и продлить сроки досудебного расследования до четырех месяцев – до конца ноября.