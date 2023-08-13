Смерть дитини у Дніпрі: триває розслідування неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками

За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури м. Дніпра розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітнім дітям (ч. 2 ст. 140 КК України).

За даними слідства, в одній із лікарень м. Дніпро проведено оперативні втручання 4 дорослим та 5 дітям віком від 3 до 17 років.

У післяопераційний період у декількох пацієнтів виявлено погіршення самопочуття та життєзагрозливий стан організму.

На ранок 12 серпня 2023 року у реанімаційному відділенні помер 11-річний хлопчик.

Встановлено, що пацієнтам вводився один препарат, номер партії наразі встановлено та лікарняній мережі області зупинено його використання.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини та причетність співробітників закладу.

Департаментом охорони здоров’я Дніпропетровської обласної військової адміністрації створено комісію щодо перевірки надання медичної допомоги в лікарні.

Вказане провадження розпочато за повідомленням Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської облпрокуратури