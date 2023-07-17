Смерть контрактника на Дніпропетровщині: поліція відкрила провадження, призначено експертизи

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті контрактника Богдана Говорухіна у Дніпропетровській області у військовій частині Нацгвардії № 3036, призначені експертизи.

Про це повідомила журналісту УНН речниця Національної поліції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

На запитання, чи розслідується смерть контрактника Богдана Говорухіна на Дніпропетровщині, Старчевська відповіла: «Так розслідування триває, призначені експертизи, чекаємо на результати».

Також вона зазначила, що провадження відкрито за ч.1 ст. 115 ККУ – умисне вбивство.