Смерть младенца: на Днепропетровщине будут судить родителей, напоивших ребенка спиртом

Больше года длилось досудебное расследование смерти шестимесячного ребёнка, отмечает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры. Сейчас дело передано в суд.

Об этом сообщает «Днепр оперативный».

По данным следствия, в ноябре 2020 года, чтобы успокоить 6-месячного мальчика, родители накормили его детской смесью из бутылки, в которой находился этиловый спирт. От полученной дозы алкоголя малыш скончался.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось отделением полиции №7 Криворожского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области.

В суд направлен обвинительный акт в отношении жителей с. Ингулец Широковского района за злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее его смерть (ст.166 УК Украины). Им грозит наказание до пяти лет лишения свободы.