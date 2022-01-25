Смерть младенца: на Днепропетровщине будут судить родителей, напоивших ребенка спиртом
Больше года длилось досудебное расследование смерти шестимесячного ребёнка, отмечает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры. Сейчас дело передано в суд.
Об этом сообщает «Днепр оперативный».
По данным следствия, в ноябре 2020 года, чтобы успокоить 6-месячного мальчика, родители накормили его детской смесью из бутылки, в которой находился этиловый спирт. От полученной дозы алкоголя малыш скончался.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось отделением полиции №7 Криворожского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области.
В суд направлен обвинительный акт в отношении жителей с. Ингулец Широковского района за злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее его смерть (ст.166 УК Украины). Им грозит наказание до пяти лет лишения свободы.Tweet