Смерть немовляти через неналежне виконання лікарями професійних обов’язків – на Виноградівщині судитимуть двох осіб

Виноградівський відділ Берегівської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо двох лікарів за фактом неналежного виконання медпрацівницями професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для дитини (ч. 2 ст. 140 КК України).

Подія трапилася в грудні 2020 року. До однієї з обвинувачених – сімейного лікаря однієї з амбулаторій Виноградівщини – звернулася мати немовляти зі скаргами на здоров’я доньки. За даними слідства, медик не здійснила якісне та повноцінне обстеження дитини з подальшим встановленням правильного діагнозу. Жінка відпустила пацієнтів додому, запевнивши, що причиною нездужання є прорізування зубів.

Ввечері того ж дня потерпілих швидкою медичною допомогою доставили до Виноградівської райлікарні. Інша обвинувачена – працівниця дитячого відділення медзакладу – також не здійснила належне обстеження немовляти та не наполягла на госпіталізації. Вранці наступного дня дитина померла.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть настала через прогресуючий перебіг гострої двобічної пневмонії, своєчасне виявлення та лікування якої дало б можливість врятувати дівчинку.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури