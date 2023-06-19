Смерть новонародженої дівчинки внаслідок неналежного виконання обов‘язків: харківській лікарці вручено підозру

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру завідувачці відділення новонароджених одного з харківських пологових будинків за фактом неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому (ч. 2 ст. 140 КК України).

За даними слідства, торік 10 травня жінка в одному з пологових будинків м. Харкова народила недоношену дівчинку.

Дитина погано їла, у неї були висипання на шиї та щоках. Мати дівчинки повідомила про це завідувачці відділення. Проте лікарка не провела спостереження за недоношеною новонародженою дитиною.

У день виписки дівчинці стало зле, вона кричала, її шкіра стала темно-червоного кольору. Проте завідувачка, оглянувши дитину і ретельно прослухавши її, не звернула увагу на стан здоров’я та передчасно виписала дитину як здорову на четверту добу життя, разом з матір’ю.

По приїзду додому дитину нагодувати не вдалось, у неї був відсутній смоктальний рефлекс. Дівчинка поводилась неспокійно, весь час водила очима в різні боки і більше не заснула. Через деякий час у неї трапився напад у вигляді затримки дихання. Мати поїхала до медзакладу.

17 травня 2022 року вночі дитина померла у лікарні.

Своєчасне діагностування та початок відповідного вчасного лікування, шо входило до посадових обов’язків підозрюваної, могли попередити розвиток ускладнень та запобігти настанню смерті новонародженої дівчинки.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківські області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура