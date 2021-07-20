Смерть пацієнта на Кіровоградщині: лікаря судитимуть за неналежне виконання службових обов’язків

За процесуального керівництва Новгородківського відділу Знам’янської окружної прокуратури завершено досудове розслідування за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків лікарем Новгородківської ЦРЛ, що призвело до тяжких наслідків у виді смерті пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України).

За версією слідства, обвинувачений провів неналежне й недостатнє обстеження пацієнта, який поступив на стаціонар в наслідок ДТП, поставив неповний діагноз та призначив невідповідне лікування. Як наслідок, в день виписки пацієнта було повторно госпіталізовано з стрімким погіршенням здоров’я до хірургічного відділення лікарні, де він помер.

Наразі, обвинувальний акт відносно медичного працівника скеровано до суду для розгляду по суті.

У разі доведення вини лікарю загрожує до 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 5 років.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура