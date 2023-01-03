Смерть пацієнта на Волині – лікаря підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури завідувачу відділення одного з лікарняних закладів Луцького району повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов`язків, що призвело до тяжких наслідків – смерті хворого (ч. 1 ст. 140 КК України).

За даними слідства, удень 14 квітня 2020 року лікар не забезпечив повне обстеження 54-річного пацієнта для правильного встановлення діагнозу та подальшого лікування, відтак було втрачено час – і попри надану згодом медичну допомогу чоловік помер.

Триває досудове розслідування.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури