Смерть ув’язненого у Київському СІЗО – повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру 8 службовим особам ДУ «Київський слідчий ізолятор», серед яких інспектори, чергові, медичні працівники та старші по корпусах.

Їм інкриміновано перевищення службових повноважень, службову недбалість, залишення в небезпеці, ненадання допомоги, службове підроблення та підроблення офіційного документа (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 367, ч. 3 ст. 135 , ч. 2 ст. 139, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358 КК України).

Також повідомлено про підозру 5 в’язням, у тому числі «смотрящому», за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, у грудні 2024 року так званий «смотрящий» за СІЗО разом зі спільниками в ході конфлікту нанесли ув’язненому численні тілесні ушкодження, що призвели до його смерті.

Працівники слідчого ізолятора, знаючи про побиття та розуміючи допущені зі свого боку порушення, намагалися це приховати. Вони підробили документи про фактичний стан здоров’я потерпілого і необхідність помістити його до карцеру через нібито порушення режиму.

Ненадання належної медичної допомоги призвело до критичного погіршення стану здоровʼя. Тільки наступного дня потерпілого доставили до лікарні, де він помер.

У межах слідства правоохоронці провели операцію із затримання причетних до протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, оперативний супровід – територіальне управління та управління спеціального призначення ДБР.

Злочин розкрито за сприяння керівництва ДКВС України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.