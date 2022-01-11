Смерть жінки і травмування 5–річної дитини внаслідок ДТП – у Кривому Розі судитимуть водія вантажівки

Дніпропетровською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно мешканця Кривого Рогу за порушення правил безпеки дорожнього руху, в результаті чого загинула жінка, а дитина отримала тілесні ушкодження (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, у грудні 2021 року у Кривому Розі обвинувачений, керуючи технічно-справним автомобілем «ГАЗ» у стані наркотичного сп’яніння з перевищенням допустимої швидкості руху, збив жінку та її 5-річну дитину, які стояли на розділовій смузі. Після цього він зник з місця злочину.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпіла померла, а дитині спричинено струс головного мозку, переломи та численні забої внутрішніх органів. Наразі хлопчик перебуває у лікарні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури