Смертельна ДТП на Київщині: тіла загиблих довелося деблокувати з розірваної автівки (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Термахівка Іванківської територіальної громади

На Вишгородщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: лоб у лоб зіткнулися автомобілі Mazda та Volkswagen. Аварія забрала життя двох людей, які перебували у Volkswagen – їх тіла рятувальникам довелося деблокувати за допомогою гідравлічного інструменту. Двох пасажирів Mazda госпіталізували з травмами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 20:27 поблизу села Термахівка Іванківської територіальної громади. По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що сталося зіткнення двох автомобілів – Mazda та Volkswagen. «Внаслідок ДТП загинули двоє людей, які перебували в салоні автомобіля Volkswagen. Для їх деблокації рятувальникам довелося застосовувати гідравлічний інструмент», – повідомили рятувальники.