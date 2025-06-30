Смертельна ДТП на Київщині: тіла загиблих довелося деблокувати з розірваної автівки (фото)
Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Термахівка Іванківської територіальної громади
На Вишгородщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: лоб у лоб зіткнулися автомобілі Mazda та Volkswagen. Аварія забрала життя двох людей, які перебували у Volkswagen – їх тіла рятувальникам довелося деблокувати за допомогою гідравлічного інструменту. Двох пасажирів Mazda госпіталізували з травмами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.Tweet