Смертельна ДТП на Сарненщині: п’яний водій наїхав на родину та втік

Водій, який за кермом легковика перебував у стані сп’яніння, в порядку статті 208 КПК України затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Вчора, восьмого січня, о 18:35 поблизу села Калинівка водій «ВАЗ 2104» допустив наїзд на трьох жителів селища Степань: матір, доньку та її малолітнього сина. Останній перебував на багажнику велосипеда, якого вела у руках бабуся. Почувши гуркіт авто, матір кинулася забирати сина з двоколісного.

Керманич з місця події зник, залишивши в полі неподалік транспортний засіб.

Медики «швидкої», які прибули на виклик, лише констатували смерть 60-річної жінки.

Крім того, незначних травм зазнала і її 29-річна донька, якій надали необіхдну допомогу. А її трирічного сина із переломом ноги та закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували у реанімаційне відділення обласної лікарні.

На пошуки керманича орієнтували всі екіпажі поліції, втім невдовзі він сам прийшов на місце ДТП. Ним виявився 26-річний житель села Калинівка. За зовнішніми ознаками він перебував у стані алкогольного сп’яніння, що і підтвердив прилад «Драгер» — 1,98 проміле.

Триває досудове розслідування за частиною 3 статті 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого). Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Рівненської області