Смертельна ДТП на Тячівщині: водій намагався уникнути відповідальності, підставивши рідного брата

Трагічна подія трапилася 29 березня близько опівночі. Чоловік, який за попередньою інформацією перебував у стані алкогольного сп’яніння, наїхав на 42-річну місцеву мешканку, яка йшла по тротуару. Від отриманих травм жінка загинула на місці ДТП.

Розуміючи тяжкість злочину та наявну обтяжуючу обставину, замість п’яного водія його рідний брат погодився взяти вину на себе. Однак довго обманювати поліцейських їм не вдалося. Вже за декілька днів правоохоронці розкрили цю схему та встановили, що фігурантів «прикривали» окремі працівники поліції.

За даним фактом невідкладно розпочате службове розслідування. Працівників, які ймовірно причетні до фальсифікації матеріалів кримінального провадження, вже звільнено з органів поліції. Вся зібрана інформація в належний спосіб та термін буде передана до Державного бюро розслідувань.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода розслідується за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, це – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого. Передбачене покарання – від 3 до 8 років позбавлення волі.

Найближчим часом будуть проведені необхідні експертизи та слідчі експерименти. Зусилля поліцейських спрямовані на повне, всебічне та неупереджене розслідування смертельної ДТП.

Поліція Закарпатської області