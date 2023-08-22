Смертельна ДТП на Вінниччині: отримано докази та повідомлено про підозру водію вантажного автомобіля (фото)

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру 43-річному лучанину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).

Слідством установлено, що 06.12.2022 близько 21 години водій, керуючи вантажним автомобілем, рухаючись автодорогою поблизу с. Тишківка Гайсинського району Вінницької області виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автобусом, який рухався у напрямку Умані Черкаської області.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 55-річний водій автобуса та 23-річний військовослужбовець – пасажир автобуса.

Санкція ч. 3 ст. 286 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури