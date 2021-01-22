Смертельна ДТП на зустрічній смузі — колишньому патрульному та цивільній особі повідомлено про підозру

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру вже колишньому командиру роти патрульної служби поліції ГУНП в Харківській області та ще одному чоловіку за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

За даними слідства, вранці 21 лютого 2020 року командир роти патрульної служби поліції ГУНП в Харківській області, керуючи автомобілем «Mazda 6», рухався по дорозі «Київ–Харків–Довжанський» з двостороннім рухом і виїхав на призначений для зустрічного руху бік дороги. В цей же час 43-річний водій автомобіля «ВАЗ 2102», який не переконався у безпечності маневру, повернув ліворуч та виїхав на смугу зустрічного руху, в результаті чого «Mazda 6» і «ВАЗ 2102» зіткнулися. 48-річний пасажир автівки «ВАЗ 2102» від отриманих травм загинув.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — співробітники Управління внутрішньої безпеки в Харківській області Департаменту внутрішньої безпеки НП України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури