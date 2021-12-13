Смертельна ДТП у Харкові: Infinity їхав зі швидкістю 180 км/год
Автомобіль Infinity, за кермом якого перебував 16-річний Микола Харківський, під час ДТП рухався зі швидкістю в 180 км/год. Дані були встановлені під час експертизи Харківським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
«Результати автотехнічної експертизи встановили, що під час ДТП на проспекті Гагаріна 26 жовтня 2021 року 16-річний водій «Інфініті» рухався зі швидкістю 180 км/год», — повідомив він.
Нагадаємо, раніше експертиза підтвердила, що за кермом автомобіля Infiniti під час ДТП був 16-річний Микола Харківський. Збіглися ДНК-матеріали.