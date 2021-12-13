Смертельна ДТП у Харкові: Infinity їхав зі швидкістю 180 км / год

Автомобіль Infinity, за кермом якого перебував 16-річний Микола Харківський, під час ДТП рухався зі швидкістю в 180 км/год. Дані були встановлені під час експертизи Харківським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.