Смертельна ДТП у Харкові: Infinity їхав зі швидкістю 180 км/год

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Автомобіль Infinity, за кермом якого перебував 16-річний Микола Харківський, під час ДТП рухався зі швидкістю в 180 км/год. Дані були встановлені під час експертизи Харківським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Смертельна ДТП у Харкові: Infinity їхав зі швидкістю 180 км / год

Фото: Infinity їхав зі швидкістю 180 км / год (скрін відео)

«Результати автотехнічної експертизи встановили, що під час ДТП на проспекті Гагаріна 26 жовтня 2021 року 16-річний водій «Інфініті» рухався зі швидкістю 180 км/год», — повідомив він.

Нагадаємо, раніше експертиза підтвердила, що за кермом автомобіля Infiniti під час ДТП був 16-річний Микола Харківський. Збіглися ДНК-матеріали.

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