Смертельна ДТП у Полтаві – водія засуджено на 8 років та на 10 позбавлено права керувати транспортними засобами

За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури 54-річного жителя Полтави визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, та пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 369 КК України).

Полтавця засуджено на 8 років та на 10 позбавлено права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, у серпні 2021 року полтавець, рухаючись автомобілем «Toyota Corolla» по вулиці Небесної Сотні, неподалік повороту на провулок Першотравневий змінив напрямок руху, виїхав за межі проїжджої частини на тротуар і збив двох жінок, одна з яких через місяць померла в лікарні, не приходячи до свідомості.

Після ДТП зловмисник пропонував поліцейським 8 тис. грн неправомірної вигоди за не проведення огляду на стан сп’яніння та уникнення відповідальності. Правоохоронці відмовилися від грошей і доставили водія до закладу охорони здоров’я, де медики встановили рівень алкоголю в його крові – майже 3 проміле.

Під час досудового розслідування також з’ясовано, що у 2017-2018 роках полтавець неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Вирок постановлено Октябрським районним судом Полтави. До набрання ним законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури