Смертельна ДТП закінчилася для поліцейського ув’язненням на 3 роки та сплатою ₴400 тис. моральної шкоди

За публічного обвинувачення Житомирської обласної прокуратури правоохоронця визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смертельної дорожньо-транспортної події (ч. 2 ст. 286 КК України).

Його засуджено до 3-х років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 1 рік. Також, судом стягнуто з обвинуваченого на користь дружини померлого 400 тис. грн моральної шкоди.

Прокурори у суді довели, що смертельну дорожньо-транспортну подію у серпні 2018 року скоїв 29-річний поліцейський роти особливого призначення, у позаслужбовий час.

Обвинувачений, рухаючись уночі, по ґрунтовій дорозі неподалік села в Ємільчинському районі на автомобілі Фольксваген-Пассат, не впорався із керуванням, з’їхав на узбіччя та зіткнувся з деревом, спричинивши ДТП.

Унаслідок цього власник автомобіля – приятель батька обвинуваченого, який їхав на передньому пасажирському сидінні, смертельно травмувався. Батько ж отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості та був госпіталізований до медичного закладу.

Наразі вирок не набув чинності.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури